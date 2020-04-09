В Башкирии отсрочат выплату по кредитам малому и среднему бизнесу

Правительство Башкирии дало отсрочку малому и среднему бизнесу по кредитам на полгода. Это коснется только тех предприятий, которые не будут сокращать персонал. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Назаров сегодня, 9 апреля.



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