В Башкирии отсрочат выплату по кредитам малому и среднему бизнесу
Правительство Башкирии дало отсрочку малому и среднему бизнесу по кредитам на полгода. Это коснется только тех предприятий, которые не будут сокращать персонал. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Назаров сегодня, 9 апреля.
А безработным жителям Башкирии будут выплачивать 14 тысяч рублей ежемесячно. У кого есть несовершеннолетние дети, то еще по три тысячи на каждого.
Источник:
ufa1.ru
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