Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии отсрочат выплату по кредитам малому и среднему бизнесу

В Башкирии отсрочат выплату по кредитам малому и среднему бизнесу

Рубрика: Экономика
В Башкирии отсрочат выплату по кредитам малому и среднему бизнесу

Правительство Башкирии дало отсрочку малому и среднему бизнесу по кредитам на полгода. Это коснется только тех предприятий, которые не будут сокращать персонал. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Назаров сегодня, 9 апреля.

В Башкирии назвали 16 отраслей, которые получат максимальную поддержку

Читайте также:

В Башкирии назвали 16 отраслей, которые получат максимальную поддержку
— Шесть месяцев они ничего не платят, потом выплачивают частями накопившийся долг еще в течение шести месяцев. Итого им на всё 12 месяцев, — заявил чиновник.

А безработным жителям Башкирии будут выплачивать 14 тысяч рублей ежемесячно. У кого есть несовершеннолетние дети, то еще по три тысячи на каждого.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ufa1.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Правительстве Башкирии призвали пересмотреть схему аутсорсинга в медучреждениях
Политика
В Правительстве Башкирии призвали пересмотреть схему аутсорсинга в медучреждениях
Турецкие партнеры построят в Уфе новый корпус для роддома № 3
Здравоохранение
Турецкие партнеры построят в Уфе новый корпус для роддома № 3
Стало известно, на какие льготы могут рассчитывать россияне и бизнес из-за карантина по коронавирусу
Экономика
Стало известно, на какие льготы могут рассчитывать россияне и бизнес из-за карантина по коронавирусу
За что в Башкирии будут отвечать два первых вице-премьера – Андрей Назаров и Илшат Тажитдинов
Политика
За что в Башкирии будут отвечать два первых вице-премьера – Андрей Назаров и Илшат Тажитдинов
В Сбербанке рассказали,кому предоставят кредитные каникулы
Экономика
В Сбербанке рассказали,кому предоставят кредитные каникулы
Правительство Башкирии подготовит «план Б» на случай ухудшения ситуации в экономике
Экономика
Правительство Башкирии подготовит «план Б» на случай ухудшения ситуации в экономике
В Башкирии процедура приобретения леса для строительства станет проще
Экономика
В Башкирии процедура приобретения леса для строительства станет проще
В 2018 году в Башкирии зарегистрировали рождение шести троен
Это интересно
В 2018 году в Башкирии зарегистрировали рождение шести троен
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: