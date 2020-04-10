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В России интернет сделали бесплатным для посещения около 400 сайтов

Рубрика: Экономика
В России интернет сделали бесплатным для посещения около 400 сайтов

На этой неделе министр цифрового развития России подписал приказ, который сделал почти 400 интернет-сайтов бесплатными для абонентов пяти крупнейших провайдеров страны. Таким образом, они будут доступны даже в том случае, если денег на абонентском счете нет. Эксперимент будет длиться в течение трех месяцев — с апреля до конца июня.



В специальный список привелигированных сайтоа вошел 391 социально значимый ресурс. Помимо таких государственных сервисов, как «Госуслуги», сайты Госдумы и правительства, в списке оказались социальные сети, карты, мессенджеры, новостные медиа, доставка еды и даже маркетплейсы. Но остается загадкой, если абонент не может пополнить счет, то как он будет заказывать еду или товары?

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Приказ распространяется на пять интернет-провайдеров, которые принимают участие в экспериментальном проекте — Ростелеком, МТС, Билайн, Мегафон и Дом.ru.

Стоит отметить, что приказ действует только на так называемый домашний интернет — он пока не касается мобильного интернета. Кроме того, есть ряд ограничений. Так, при бесплатном доступе нельзя смотреть потоковое видео — сайты должны будут сделать специальные версии для «бесплатного интернета». Также будет ограничена максимальная скорость в бесплатном варианте — до 10 Мбит/с.

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Источник: news102.ru
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