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Жители Башкирии начнут получать ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет

Рубрика: Экономика
Жители Башкирии начнут получать ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет

В Пенсионном фонде РФ сообщили, что российские семьи, которые получили право на материнский капитал, в период с апреля по июнь начнут получать ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет. 



«Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета, не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи», – отмечается в сообщении.

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Чтобы получить средства, нужно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. Документы при этом предоставлять не нужно. 

Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через электронный сервис, а также по телефону 229-71-36.

Напомним, что в Башкирии граждане, признанные безработными с 1 марта 2020 года получат выплату по верхней планке. В республике пособие по безработице составит с учетом уральского коэффициента 13 тысяч 949 рублей.
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Источник: gorobzor.ru
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