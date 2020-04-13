В Башкирии салоны оптики и парикмахерские приступят к работе

В Башкирии во время режима самоизоляции откроются салоны оптики и парикмахерские. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров на правительственном совещании 13 апреля.





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Сообщается, что в работающих оптиках и парикмахерских должны будут соблюдаться все требования, препятствующие распространению новой коронавирусной инфекции. Те предприятия, которые будут нарушать санитарно-эпидемиологические нормы, будут закрываться.