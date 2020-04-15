Хабиров сообщил о готовности бассейна в Альшеевском районе

15 апреля, руководитель республики на личной странице в социальных сетях поделился с населением замечательной новостью. В Альшеевском районе практически достроили физкультурно-оздоровительный комплекс «Виктория».







Он уже фактически готов к использованию. В нем есть спортивные залы и раздевалки. Для спортивных наставников подготовлены помещения. Кроме того, в комплексе построили первый в районе бассейн, длина которого составила 25 метров.

— Ужасно обидно, что из-за эпидемии мы не можем открыть сейчас в Альшеевском районе вот этот, практически готовый, спорткомплекс с бассейном. Как только риски, связанные с распространением инфекции, нас минуют, начнём формировать группы для детей по плаванию и откроем бассейн для всех желающих, — рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров.



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