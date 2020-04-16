В Башкирии сузили круг работающих во время самоизоляции предприятий, начнут выдавать новые пропуска

Сегодня, 16 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил о том, что справки, позволяющие добираться до места работы в условиях самоизоляции, перестанут действовать с понедельника.
Такие меры связаны с сужением круга работающих предприятий. Радий Хабиров поручил правительству составить перечень действительно необходимых для сохранения экономики производств - для их сотрудников будут изготовлены новые пропуска.
При этом руководитель Башкирии подчеркнул, что данные справки выдаются исключительно для того, чтобы работник мог беспрепятственно добираться до места работы и обратно, а все остальные случаи считаются нарушением режима, и граждане могут быть оштрафованы, напомнил глава.