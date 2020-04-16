В Башкирии сузили круг работающих во время самоизоляции предприятий, начнут выдавать новые пропуска

Сегодня, 16 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил о том, что справки, позволяющие добираться до места работы в условиях самоизоляции, перестанут действовать с понедельника.







Такие меры связаны с сужением круга работающих предприятий. Радий Хабиров поручил правительству составить перечень действительно необходимых для сохранения экономики производств - для их сотрудников будут изготовлены новые пропуска.



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