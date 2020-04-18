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Какие социальные выплаты после потери работы можно оформить в Башкирии

Рубрика: Экономика
Какие социальные выплаты после потери работы можно оформить в Башкирии

Жители Башкирии могут оформить социальные выплаты в связи с потерей работы. Это особенно актуально в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, когда часть граждан потеряли работу, либо оказались под угрозой увольнения.



На брифинге, посвященном мерам социальной поддержки безработных граждан в администрации Уфы, временно исполняющий обязанности директора центра занятости населения Уфы Ридан Ахьямов сообщил, что центры занятости осуществляют следующие выплаты безработным:

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— пособие по безработице;
— стипендию в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости;
— материальную помощь в связи с истечением установленной выплаты пособия по безработице;
— пенсию, назначенную по предложению органов службы занятости населения на период до наступления возраста, дающего право на оформление пенсии по старости.

Размер максимального пособия в связи с поручением президента России Владимира Путина был увеличен. В Башкирии размер пособия с учетом уральского коэффициента составляет 13949,5 рубля. Напомним, что Владимир Путин распорядился выплачивать пособие всем гражданам, потерявшим работу в период пандемии коронавируса, по верхней планке.


Матпомощь выплачивается в размере минимального размера пособия по безработице, что составляет в республике 1725 рублей.

Напомним, что в в Башкирии сузили круг работающих во время самоизоляции предприятий, начнут выдавать новые пропуска 


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Источник: www.i-gazeta.com
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