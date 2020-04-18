Какие социальные выплаты после потери работы можно оформить в Башкирии

Жители Башкирии могут оформить социальные выплаты в связи с потерей работы. Это особенно актуально в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, когда часть граждан потеряли работу, либо оказались под угрозой увольнения.
На брифинге, посвященном мерам социальной поддержки безработных граждан в администрации Уфы, временно исполняющий обязанности директора центра занятости населения Уфы Ридан Ахьямов сообщил, что центры занятости осуществляют следующие выплаты безработным:
— пособие по безработице; — стипендию в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости; — материальную помощь в связи с истечением установленной выплаты пособия по безработице; — пенсию, назначенную по предложению органов службы занятости населения на период до наступления возраста, дающего право на оформление пенсии по старости.
Размер максимального пособия в связи с поручением президента России Владимира Путина был увеличен. В Башкирии размер пособия с учетом уральского коэффициента составляет 13949,5 рубля. Напомним, что Владимир Путин распорядился выплачивать пособие всем гражданам, потерявшим работу в период пандемии коронавируса, по верхней планке.
Матпомощь выплачивается в размере минимального размера пособия по безработице, что составляет в республике 1725 рублей.