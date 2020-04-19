В Башкирии опубликовали список предприятий и организаций, которые приступят к работе с 20 апреля

В Башкирии опубликован указ главы республики. В документе прописаны категории предприятий, которые продолжат работать в период самоизоляции граждан.
В перечень входят:
непрерывно действующие организации;
медицинские и аптечные организации;
организации и предприниматели, снабжающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;
транспортно-логистические компании;
оптовые рынки, склады;
службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, в том числе и интернет-заказов;
объекты торговли всех форматов;
компании, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
финансовые организации;
государственные органы власти, (включая суды, правоохранительные органы);
администрации муниципальных образований;
учреждения в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
учреждения в сфере социальной защиты населения;
учреждения в сфере занятости населения;
Координационный центр по оказанию содействия гражданам, находящимся в режиме самоизоляции; сельскохозяйственные организации;
организации общественного питания; организации, осуществляющие охрану, защиту и воспроизводство лесов;
строительные организации;
организации, обеспечивающие строительными и хозяйственными товарами, товарами для дач;
МФЦ;
организации, предоставляющие услуги связи (салоны связи);
организации, осуществляющие розничную продажу оборудования для оказания услуг спутниковой связи и телевидения, спутникового интернета;
СМИ;
организации, предоставляющие ветеринарные услуги и зоомагазины; ритуальные салоны;
химчистки;
автосервисы и магазины автозапчастей;
салоны оптики;
парикмахерские и салоны красоты;
организации, предоставляющие услуги дистанционным способом, в том числе с условием доставки;
спортивные учреждения (только для лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, членов спортивных сборных команд РФ и РБ, членов профессиональных спортивных клубов);
организации в сфере адвокатуры, нотариата, охраны, патрулирования улиц и общественных мест (народные дружинники);
организации в сфере волонтерской деятельности.
Работникам этих предприятий разрешается работать в период режима полной самоизоляции. Их передвижение возможно при наличии, полученного в организации пропуска.
Пропуск действует за 90 минут до начала рабочего дня и 90 минут после окончания рабочего дня. Считается, что за это время работник сможет добраться, как от дома до работы, так и обратно. Чтобы поехать на работу на собственном автомобиле, не нужно регистрировать его на портале https://doroga02.ru.