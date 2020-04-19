В Башкирии опубликовали список предприятий и организаций, которые приступят к работе с 20 апреля

В Башкирии опубликован указ главы республики. В документе прописаны категории предприятий, которые продолжат работать в период самоизоляции граждан.





В перечень входят:

непрерывно действующие организации;

медицинские и аптечные организации;

организации и предприниматели, снабжающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

транспортно-логистические компании;

оптовые рынки, склады;

службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, в том числе и интернет-заказов;

объекты торговли всех форматов;

компании, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

финансовые организации;

государственные органы власти, (включая суды, правоохранительные органы);

администрации муниципальных образований;

учреждения в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

учреждения в сфере социальной защиты населения;

учреждения в сфере занятости населения;

Координационный центр по оказанию содействия гражданам, находящимся в режиме самоизоляции; сельскохозяйственные организации;

организации общественного питания; организации, осуществляющие охрану, защиту и воспроизводство лесов;

строительные организации;

организации, обеспечивающие строительными и хозяйственными товарами, товарами для дач;

МФЦ;

организации, предоставляющие услуги связи (салоны связи);

организации, осуществляющие розничную продажу оборудования для оказания услуг спутниковой связи и телевидения, спутникового интернета;

СМИ;

организации, предоставляющие ветеринарные услуги и зоомагазины; ритуальные салоны;

химчистки;

автосервисы и магазины автозапчастей;

салоны оптики;

парикмахерские и салоны красоты;

организации, предоставляющие услуги дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

спортивные учреждения (только для лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, членов спортивных сборных команд РФ и РБ, членов профессиональных спортивных клубов);

организации в сфере адвокатуры, нотариата, охраны, патрулирования улиц и общественных мест (народные дружинники);

организации в сфере волонтерской деятельности.









Работникам этих предприятий разрешается работать в период режима полной самоизоляции. Их передвижение возможно при наличии, полученного в организации пропуска.



Пропуск действует за 90 минут до начала рабочего дня и 90 минут после окончания рабочего дня. Считается, что за это время работник сможет добраться, как от дома до работы, так и обратно. Чтобы поехать на работу на собственном автомобиле, не нужно регистрировать его на портале https://doroga02.ru.





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