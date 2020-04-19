Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии опубликовали список предприятий и организаций, которые приступят к работе с 20 апреля

В Башкирии опубликовали список предприятий и организаций, которые приступят к работе с 20 апреля

Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии опубликовали список предприятий и организаций, которые приступят к работе с 20 апреля

В Башкирии опубликован указ главы республики. В документе прописаны категории предприятий, которые продолжат работать в период самоизоляции граждан.



В перечень входят:

  • непрерывно действующие организации;
  • медицинские и аптечные организации;
  • организации и предприниматели, снабжающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;
  • транспортно-логистические компании;
  • оптовые рынки, склады;
  • службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, в том числе и интернет-заказов;
  • объекты торговли всех форматов;
  • компании, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
  • финансовые организации;
  • государственные органы власти, (включая суды, правоохранительные органы);
  • администрации муниципальных образований;
  • учреждения в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
  • учреждения в сфере социальной защиты населения;
  • учреждения в сфере занятости населения;
  • Координационный центр по оказанию содействия гражданам, находящимся в режиме самоизоляции; сельскохозяйственные организации;
  • организации общественного питания; организации, осуществляющие охрану, защиту и воспроизводство лесов;
  • строительные организации;
  • организации, обеспечивающие строительными и хозяйственными товарами, товарами для дач;
  • МФЦ;
  • организации, предоставляющие услуги связи (салоны связи);
  • организации, осуществляющие розничную продажу оборудования для оказания услуг спутниковой связи и телевидения, спутникового интернета;
  • СМИ;
  • организации, предоставляющие ветеринарные услуги и зоомагазины; ритуальные салоны;
  • химчистки;
  • автосервисы и магазины автозапчастей;
  • салоны оптики;
  • парикмахерские и салоны красоты;
  • организации, предоставляющие услуги дистанционным способом, в том числе с условием доставки;
  • спортивные учреждения (только для лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, членов спортивных сборных команд РФ и РБ, членов профессиональных спортивных клубов);
  • организации в сфере адвокатуры, нотариата, охраны, патрулирования улиц и общественных мест (народные дружинники);
  • организации в сфере волонтерской деятельности.


Работникам этих предприятий разрешается работать в период режима полной самоизоляции. Их передвижение возможно при наличии, полученного в организации пропуска.

Пропуск действует за 90 минут до начала рабочего дня и 90 минут после окончания рабочего дня. Считается, что за это время работник сможет добраться, как от дома до работы, так и обратно. Чтобы поехать на работу на собственном автомобиле, не нужно регистрировать его на портале https://doroga02.ru.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.i-gazeta.com
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Башкирии расширили список организаций, которым разрешили работать в период самоизоляции
Экономика
В Башкирии расширили список организаций, которым разрешили работать в период самоизоляции
Ольга Кабанова назначена первым заместителем министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии
Политика
Ольга Кабанова назначена первым заместителем министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии
В Башкирии безработным будут выдаваться образовательные сертификаты
Общество
В Башкирии безработным будут выдаваться образовательные сертификаты
В Башкирии ведомства получили новые полномочия
Общество
В Башкирии ведомства получили новые полномочия
В Башкирии доставку пожилых сельчан в больницы включили в перечень срочных социальных услуг
Здравоохранение
В Башкирии доставку пожилых сельчан в больницы включили в перечень срочных социальных услуг
В России крупные магазины из-за коронавируса перестанут брать оплату наличными
Потребитель
В России крупные магазины из-за коронавируса перестанут брать оплату наличными
В Уфе попали под сокращение 2592 работника
Общество
В Уфе попали под сокращение 2592 работника
Стало известно, кто будет работать в нерабочую неделю объявленную Путиным
Политика
Стало известно, кто будет работать в нерабочую неделю объявленную Путиным
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: