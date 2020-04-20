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Башкирия на борьбу с коронавирусом получит более 830 млн рублей из федерального бюджета

Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
Башкирия на борьбу с коронавирусом получит более 830 млн рублей из федерального бюджета

Башкирия дополнительно получит 831,8 млн рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.



Средства будут направлены на оснащение и модернизацию коечного фонда, обеспечение системы снабжения кислородом, обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты.

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Всего между регионами распределили 32,4 млрд рублей из резервного фонда. Башкирия на 10-м месте по объему дотаций. Самую большую поддержку получит Краснодарский край – 2,2 млрд рублей. По 1 миллиарду получат Ставропольский край, Новосибирская и Ростовская области, 996 млн выделено Нижегородской области, 885 – Алтайскому краю, 879 – Свердловской области, 846 – Иркутской области, Дагестану – 842. 

Напомним, жители Башкирии начнут получать ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет 

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Источник: gtrk.tv
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