Башкирия на борьбу с коронавирусом получит более 830 млн рублей из федерального бюджета

Всего между регионами распределили 32,4 млрд рублей из резервного фонда. Башкирия на 10-м месте по объему дотаций. Самую большую поддержку получит Краснодарский край – 2,2 млрд рублей. По 1 миллиарду получат Ставропольский край, Новосибирская и Ростовская области, 996 млн выделено Нижегородской области, 885 – Алтайскому краю, 879 – Свердловской области, 846 – Иркутской области, Дагестану – 842.
Напомним, жители Башкирии начнут получать ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram