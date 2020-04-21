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Минтруда Башкирии сообщило о возможных сокращениях на предприятиях

Рубрика: Экономика
Минтруда Башкирии сообщило о возможных сокращениях на предприятиях

Стало известно количество людей, которые могут лишиться работы в ближайшее время. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ проинформировала заместитель председателя правительства РБ — министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.



— На 17 апреля численность работников, предполагаемых к увольнению, составила 3222 человека, то есть с плюсом 787 человек по отношению к предыдущей неделе. В режиме «удаленки» и простоя у нас 99 тысяч человек, то есть почти 100 тысяч человек перешли на дистанционный режим работы, — сказала она.

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Ленара Иванова отметила, что с 9 апреля начали действовать временные правила регистрации безработных в онлайн-режиме на портале «Работа в России». За этот период зарегистрировалось 10 тысяч человек. И к 1 мая количество безработных на 10 тысяч человек будет больше, чем прежде. С 26 марта по 17 апреля свыше семи тысяч работодателей открыли личные кабинеты, тем самым удалось охватить в республике почти 500 тысяч работников. Наибольший охват работодателей порталом «Работа в России» был зафиксирован в Стерлитамаке (41,82 процента), Сибае (41,02), Кумертау (40,71). Наименьший показатель в Агидели (11,93 процента), Салавате (19,62), Уфе (29,79), Октябрьском (33,09).


Глава республики Радий Хабиров обратился к руководителям администраций Агидели, Салавата, Уфы, Октябрьского:

— Если другим муниципалитетам удалось довести показатель до 40 процентов, то и вам это удастся сделать. Это очень важный момент для того, чтобы мы могли получить федеральную финансовую поддержку, — акцентировал внимание на обязательной регистрации работодателей на портале «Работа в России» Радий Хабиров.
Напомним, в Башкирии граждане, признанные безработными с 1 марта 2020 года получат выплату по верхней планке. В республике пособие по безработице составит с учетом уральского коэффициента 13 тысяч 949 рублей.

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Источник: www.i-gazeta.com
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