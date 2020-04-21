В Башкирии удалось стабилизировать работу Карламанского молочноконсервного комбината

Глава республики посетил Карламанский молочноконсервный комбинат. Это одно из старейших предприятий региона.







Самым популярным и легко узнаваемым продуктом местного производства является сгущенное молоко с сахаром. Помимо этого, предприятие выпускает 60 видов различной продукции, используя только натуральные продукты животного происхождения.

— Наверное, всем у нас в республике знаком вкус этой сгущенки – настоящий, из натурального молока. Старейшее предприятие республики прошло тяжелый путь различных преобразований и смен собственников. Наконец нам удалось стабилизировать его работу. Покупайте наше, родное, настоящее, — поделился Радий Хабиров.

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Фото: соцсети