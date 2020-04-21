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Хабиров рассказал, кому в Башкирии необходима небольшая финансовая помощь

Рубрика: Экономика
Теги: Бирский район
Хабиров рассказал, кому в Башкирии необходима небольшая финансовая помощь

Вчера, 20 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкортостана, Радий Хабиров, руководитель республики, рассказал о своей рабочей поездке в Бирск, совершенной накануне.



По словам Хабирова, он посещал индивидуальных предпринимателей, которые занимаются производством качелей и комплектующих для игровых площадок. В зависимости от загрузки производства у них работает от 8 до 15 человек.

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Он добавил, что они делают качественную и красивую продукцию. Но если оказать им материальную помощь в размере 200-300 тысяч рублей на приобретение нового оборудования, то появляется возможность выйти на более совершенный уровень производства.

По словам Хабирова, нужно подумать и о таких небольших производствах, ведь в такое сложное время их поддержка будет крайне актуальна. На основе собственных впечатлений, руководитель РБ дал задание членам регионального правительства внести соответствующие предложения.

Напомним, Минтруда Башкирии сообщило о возможных сокращениях на предприятиях.

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