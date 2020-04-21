Хабиров рассказал, кому в Башкирии необходима небольшая финансовая помощь

Вчера, 20 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкортостана, Радий Хабиров, руководитель республики, рассказал о своей рабочей поездке в Бирск, совершенной накануне.







По словам Хабирова, он посещал индивидуальных предпринимателей, которые занимаются производством качелей и комплектующих для игровых площадок. В зависимости от загрузки производства у них работает от 8 до 15 человек.



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