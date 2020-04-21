Хабиров рассказал, кому в Башкирии необходима небольшая финансовая помощь
Вчера, 20 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкортостана, Радий Хабиров, руководитель республики, рассказал о своей рабочей поездке в Бирск, совершенной накануне.
По словам Хабирова, он посещал индивидуальных предпринимателей, которые занимаются производством качелей и комплектующих для игровых площадок. В зависимости от загрузки производства у них работает от 8 до 15 человек.
По словам Хабирова, нужно подумать и о таких небольших производствах, ведь в такое сложное время их поддержка будет крайне актуальна. На основе собственных впечатлений, руководитель РБ дал задание членам регионального правительства внести соответствующие предложения.
Напомним, Минтруда Башкирии сообщило о возможных сокращениях на предприятиях.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Читайте также
Экономика
В Башкирии нуждающиеся получат льготы на подключение газа
Политика
Хабиров поручил поощрить фельдшера за помощь во время массовой аварии
Политика
Радий Хабиров рассказал о результатах работы за 9 месяцев
Политика
Хабиров пришел в ярость из-за движения А.У.Е. в Уфе и поручил разобраться с группировками малолетних детей
Политика
Радий Хабиров в Чишминском районе посетил молочный завод
Политика
Хабиров рассказал, какие льготы можно получить в Башкирии в условиях коронавируса
Политика
"Вы зачем сюда приходите?": Хабиров раскритиковал подчиненных сидящих во время совещания в телефонах
Здравоохранение
В Башкирии насчитывается более 2000 ФАПов