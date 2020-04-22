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Как жителям Башкирии получить кредитные каникулы

Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
Как жителям Башкирии получить кредитные каникулы

Жители Башкирии могут оформить кредитные каникулы в связи со снижением доходов в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. В Нацбанке РБ озвучили условия для оформления кредитных каникул.



Так, согласно закону о кредитных каникулах, заемщик может получить отсрочку по погашению суммы основного долга и процентов по кредитам на срок не более шести месяцев. Обратиться в финансовые организации для оформления кредитных каникул можно до 30 сентября текущего года.

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Право на получение каникул имеют заемщики, месячный доход которых снизился более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом в прошлом году. При этом оформить кредитные каникулы можно без подтверждающих документов. Их нужно будет предоставить кредитору в течение 90 дней.

Законом установлен максимальный размер кредитов, по которым возможно получить отсрочку. По кредитным картам — 100 тысяч рублей; по потребительским кредитам — 250 тысяч рублей для физлиц и 300 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей; по автокредитам — 600 тысяч рублей; по ипотеке для жителей Башкирии — два миллиона рублей. При этом при оформлении кредитных каникул в расчет берется размер выданного кредита и лимита по карте, а не текущая сумма задолженности.


Заявление заемщика кредитор должен рассмотреть в течение пяти рабочих дней. В случае положительного решения он должен предоставить заявителю новый график платежей. Каникулы освобождают заемщика от штрафов, взысканий и не влияют негативным образом на его кредитную историю.


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Источник: www.i-gazeta.com
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