Как жителям Башкирии получить кредитные каникулы

Жители Башкирии могут оформить кредитные каникулы в связи со снижением доходов в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. В Нацбанке РБ озвучили условия для оформления кредитных каникул.







Так, согласно закону о кредитных каникулах, заемщик может получить отсрочку по погашению суммы основного долга и процентов по кредитам на срок не более шести месяцев. Обратиться в финансовые организации для оформления кредитных каникул можно до 30 сентября текущего года.









Право на получение каникул имеют заемщики, месячный доход которых снизился более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом в прошлом году. При этом оформить кредитные каникулы можно без подтверждающих документов. Их нужно будет предоставить кредитору в течение 90 дней.Законом установлен максимальный размер кредитов, по которым возможно получить отсрочку. По кредитным картам — 100 тысяч рублей; по потребительским кредитам — 250 тысяч рублей для физлиц и 300 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей; по автокредитам — 600 тысяч рублей; по ипотеке для жителей Башкирии — два миллиона рублей. При этом при оформлении кредитных каникул в расчет берется размер выданного кредита и лимита по карте, а не текущая сумма задолженности.

Заявление заемщика кредитор должен рассмотреть в течение пяти рабочих дней. В случае положительного решения он должен предоставить заявителю новый график платежей. Каникулы освобождают заемщика от штрафов, взысканий и не влияют негативным образом на его кредитную историю.





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