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В Белебее построят мясоперерабатывающий завод

Рубрика: Экономика
Теги: Белебеевский район
В Белебее построят мясоперерабатывающий завод

В Белебее построят современный мясоперерабатывающий завод по производству до 200 тонн охлаждённого мяса в сутки и 100 тонн колбасных изделий. Объем вложений составит 9,3 миллиарда рублей. Сегодня проект представили на «Инвестчасе» главе республики Радию Хабирову. 



Инвесторы планируют создать на производстве 1168 новых рабочих мест. Уже подобрана площадка и проведены проектно-изыскательные работы. Для реализации основной фазы требуется оформление необходимой разрешительной документации.

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Кроме того, инвесторы оперативно готовят заявку в федеральный Фонд развития моногородов на предоставление дополнительных преференций.
«Это очень большой, значимый проект. С нашей стороны требуется серьёзная совместная работа. Времени не так много, поэтому прошу оказать содействие максимально быстро», — отметил Радий Хабиров. 
По итогам обсуждения участники «Инвестчаса» одобрили включение проекта в перечень приоритетных, а также содействие в предоставлении земельного участка и подведении инженерных сетей.

Напомним, жители Башкирии могут оформить кредитные каникулы в связи со снижением доходов в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. В Нацбанке РБ озвучили условия для оформления кредитных каникул.

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Источник: gtrk.tv
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