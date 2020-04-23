В Белебее построят мясоперерабатывающий завод

В Белебее построят современный мясоперерабатывающий завод по производству до 200 тонн охлаждённого мяса в сутки и 100 тонн колбасных изделий. Объем вложений составит 9,3 миллиарда рублей. Сегодня проект представили на «Инвестчасе» главе республики Радию Хабирову.







Инвесторы планируют создать на производстве 1168 новых рабочих мест. Уже подобрана площадка и проведены проектно-изыскательные работы. Для реализации основной фазы требуется оформление необходимой разрешительной документации.

«Это очень большой, значимый проект. С нашей стороны требуется серьёзная совместная работа. Времени не так много, поэтому прошу оказать содействие максимально быстро», — отметил Радий Хабиров.



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