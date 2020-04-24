В Благовещенском районе приступили к строительству цеха по производству безалкогольных напитков

В Благовещенске началось строительство цеха по производству безалкогольных напитков, площадь нового строящегося объекта – 1100 кв. м., объем инвестиций составит 55 миллионов рублей, планируется создание 30 рабочих мест. Новый цех будет производить безалкогольные напитки – квас, лимонад и другие. Производитель также готовит документы для получения статуса – резидент ТОСЭР «Благовещенск».







Помимо этого, уже готов основной производственный корпус – 2000 кв.м. – который будет использоваться в качестве склада, а в будущем будет переоборудован в пивоваренный цех.

«Благовещенск выбран не случайно, большой перечень производств позволил организовать полностью местное строительство, хочу поблагодарить Администрацию Благовещенского района за помощь в выборе площадки и консультации, а также хочу выразить благодарность службам, которые организовали быстрое и качественное подведение коммуникаций – МУП «Водоконал», ПАО «Газпром газораспределение Уфа», также благодарю местные подрядные организации ООО «ВАРК-ПСК», ООО ТД «Агротехника», ИП Гильмияров, ИП Ветлугин», – сообщил руководитель проекта Алексей Носков.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: Глава Администрации Благовещенского района

Фото: Глава Администрации Благовещенского района