Пенсионерам Башкирии срок перехода на карты "Мир" продлили до 1 октября

Банки смогут продолжить перечислять пенсии на любые карты и после 1 июля 2020 года, сообщается на сайте ЦБ.



Это сделано для того, чтобы пенсионеры в условиях режима самоизоляции могли не приходить в отделения банков за картами «Мир».







Напомним, до 1 июля 2020 года должен завершиться перевод пенсионеров, получающих пенсии на банковские карты, на национальный платежный инструмент — карту «Мир». При этом возможность получать пенсии наличными на счета, к которым не «привязаны» карты, а также другими способами сохраняется.

«Мы понимаем, что в текущих условиях нашим пенсионерам крайне важно соблюдать режим самоизоляции. Именно поэтому принято решение продлить сроки перевода до 1 октября этого года. Таким образом, за новыми картами для получения пенсий сейчас в банк идти не придется», — подчеркнула директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.В свою очередь, банкам рекомендуется дистанционно взаимодействовать со своими клиентами-пенсионерами для выпуска им карт «Мир» и их возможной доставки.









На данный момент большинство пенсионеров, которые по закону должны были быть переведены на карты «Мир», уже пользуются ими. Однако есть и те, кто еще не успел их получить.

Между тем, как сообщили «Башинформу» в Нацбанке Башкирии, карты «Мир» к началу текущего года в республике составляли 27% от общей численности банковских карт. Только за 2019 год их количество увеличилось на 34,5%.



Доля держателей карт «Мир» в общей численности населения Башкирии к началу 2020 года составляла 45%.

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