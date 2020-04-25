Пенсионерам Башкирии срок перехода на карты "Мир" продлили до 1 октября
Банки смогут продолжить перечислять пенсии на любые карты и после 1 июля 2020 года, сообщается на сайте ЦБ.
Это сделано для того, чтобы пенсионеры в условиях режима самоизоляции могли не приходить в отделения банков за картами «Мир».
Напомним, до 1 июля 2020 года должен завершиться перевод пенсионеров, получающих пенсии на банковские карты, на национальный платежный инструмент — карту «Мир». При этом возможность получать пенсии наличными на счета, к которым не «привязаны» карты, а также другими способами сохраняется.
Между тем, как сообщили «Башинформу» в Нацбанке Башкирии, карты «Мир» к началу текущего года в республике составляли 27% от общей численности банковских карт. Только за 2019 год их количество увеличилось на 34,5%.
Доля держателей карт «Мир» в общей численности населения Башкирии к началу 2020 года составляла 45%.