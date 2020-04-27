В Башкирии бизнес-шерифы будут работать в повышенном режиме

— Бизнес нуждается в существенной поддержке, и мы это понимаем. Эту поддержку нужно организованно довести, — констатировал Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе совещания в правительстве РБ. — Второе: мы договорились, что бизнес-шерифы должны работать в повышенном режиме. У них задача — быть в контакте, доводить до нас ситуации, где нужно оказать поддержку.
Как сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов, подписан меморандум о взаимодействии между правительством республики и пятью кредитными организациями. В рамках меморандума предполагается максимальная реализация мер поддержки экономики.
В части рефинансирования и реструктуризации кредитов с 20 марта по 15 апреля в банки Башкирии поступило почти 1,5 тысячи обращений от СМП об изменении условий кредитных договоров (реструктуризации). Также мониторятся обращения от физлиц о предоставлении кредитных каникул и реструктуризации кредита (20 тысяч заявлений).
Радий Хабиров отметил, что его радует подписание меморандума.
— Правильно, что создали этот постоянно действующий механизм работы с кредитными организациями. Ведь жалоб было очень много, — отметил Глава региона.