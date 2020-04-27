В Башкирии бизнес-шерифы будут работать в повышенном режиме

— Бизнес нуждается в существенной поддержке, и мы это понимаем. Эту поддержку нужно организованно довести, — констатировал Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе совещания в правительстве РБ. — Второе: мы договорились, что бизнес-шерифы должны работать в повышенном режиме. У них задача — быть в контакте, доводить до нас ситуации, где нужно оказать поддержку.







Как сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов, подписан меморандум о взаимодействии между правительством республики и пятью кредитными организациями. В рамках меморандума предполагается максимальная реализация мер поддержки экономики.

— Правильно, что создали этот постоянно действующий механизм работы с кредитными организациями. Ведь жалоб было очень много, — отметил Глава региона.

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