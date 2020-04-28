В Башкирии начнут производить вакцину от коронавируса

В Башкирии начнут производить вакцину, которая может быть применена от COVID-19, заявил на Первом международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» в Уфе первый заместитель премьер-министра Правительства РБ Андрей Назаров.







«Кризис заставил нас обратить более пристальное внимание на фармацевтику, биотехнологии. Мы готовы вкладываться в эти направления, тем более что на территории республики существуют предприятия, которые много лет поставляют на рынок лекарства для диагностики, профилактики и лечения в том числе инфекционных заболеваний. Мы начинаем производить вакцину, которая сможет бороться с COVID-19», — сказал он.



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