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В Башкирии начнут производить вакцину от коронавируса

Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии начнут производить вакцину от коронавируса

В Башкирии начнут производить вакцину, которая может быть применена от COVID-19, заявил на Первом международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» в Уфе первый заместитель премьер-министра Правительства РБ Андрей Назаров.



«Кризис заставил нас обратить более пристальное внимание на фармацевтику, биотехнологии. Мы готовы вкладываться в эти направления, тем более что на территории республики существуют предприятия, которые много лет поставляют на рынок лекарства для диагностики, профилактики и лечения в том числе инфекционных заболеваний. Мы начинаем производить вакцину, которая сможет бороться с COVID-19», — сказал он.

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Также вице-премьер добавил, что на базе Башгосмедуниверситета будет создана уникальная многопрофильная онлайн-клиника мирового уровня.

Ранее сообщалось, что в больнице Белебея ситуация по коронавирусу повторяется, как в РКБ. 

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Источник: www.bashinform.ru

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