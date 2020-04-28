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Жители России смогут накопить себе на жилье с помощью ипотечных вкладов

Рубрика: Экономика
Жители России смогут накопить себе на жилье с помощью ипотечных вкладов

В Госдуме предлагают в ближайшее время рассмотреть законопроект о софинансировании государством вкладов населения, предназначенных для использования в качестве первоначального взноса при получении ипотеки.



Причём подобная система сейчас уже действует в Краснодарском крае и в Башкортостане, и она им в их регионах уже оптимально помогает в реализации национального проекта «Жилье».

По новой инициативе такая практика может распространиться и на всю Россию. О том как будет работать вся эта система в интервью «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что в условиях пандемии коронавируса доходы населения падают, у многих граждан не хватает средств на первоначальный взнос по ипотеке, без которого в соответствии с требованиями ЦБ РФ получить жилищный заем невозможно. По мнению Анатолия Аксакова, выходом из этой ситуации может стать возможность копить средства с помощью ипотечных вкладов.

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— Очень важно дать возможность накапливать средства. Так называемые жилищно-накопительные вклады как раз позволяют накопление первоначального взноса на вкладе, после чего банк предоставляет кредит заемщику под более низкий процент, так как за период накопления кредитная организация может пользоваться деньгами вкладчика два или три года, — пояснил парламентарий.
Государство при этом может доначислять определенную сумму на ипотечные вклады граждан. Анатолий Аксаков пояснил, что в Башкортостане и Краснодарском крае местные бюджеты уже доначисляют средства на жилищные вклады. По мнению депутата, такие доначисления необходимо освободить от обложения подоходным налогом.

Анатолий Аксаков намерен обсудить инициативу с представителями Центробанка и Минфина. В случае одобрения идеи, законопроект будет внесен в Госдуму.


Ранее Президент России Владимир Путин объявил о введении льготных ставок по ипотеке на уровне 6,5%, субсидируемых государством. Некоторые банки с началом этой недели стали выдавать льготные кредиты. Взять ипотеку под 6,5% годовых можно будет до ноября 2020 года.

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Источник: proural.info

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