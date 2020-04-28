Жители России смогут накопить себе на жилье с помощью ипотечных вкладов
В Госдуме предлагают в ближайшее время рассмотреть законопроект о софинансировании государством вкладов населения, предназначенных для использования в качестве первоначального взноса при получении ипотеки.
Причём подобная система сейчас уже действует в Краснодарском крае и в Башкортостане, и она им в их регионах уже оптимально помогает в реализации национального проекта «Жилье».
По новой инициативе такая практика может распространиться и на всю Россию. О том как будет работать вся эта система в интервью «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Он отметил, что в условиях пандемии коронавируса доходы населения падают, у многих граждан не хватает средств на первоначальный взнос по ипотеке, без которого в соответствии с требованиями ЦБ РФ получить жилищный заем невозможно. По мнению Анатолия Аксакова, выходом из этой ситуации может стать возможность копить средства с помощью ипотечных вкладов.
Анатолий Аксаков намерен обсудить инициативу с представителями Центробанка и Минфина. В случае одобрения идеи, законопроект будет внесен в Госдуму.
Ранее Президент России Владимир Путин объявил о введении льготных ставок по ипотеке на уровне 6,5%, субсидируемых государством. Некоторые банки с началом этой недели стали выдавать льготные кредиты. Взять ипотеку под 6,5% годовых можно будет до ноября 2020 года.