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В Башкирии продовольственных запасов хватит на 6 месяцев

Рубрика: Экономика
В Башкирии продовольственных запасов хватит на 6 месяцев

Накануне в Государственном собрании – Курултае состоялась встреча членов группы, которая занимается информационно-аналитическим наблюдением за состоянием рынка продовольствия и, конечно же, подъемом цен.



Стоит отметить, что по приходу пандемии в Башкирию некоторые товары начали казаться дефицитными, а другие катастрофически подорожали. В частности как отметил Константин Толкачев, во время ажиотажа выросли цены на гречку, муку и сахар. Перед Пасхой поднялись цены на яйца. Однако депутатов удивил всплеск потребительского интереса к имбирю и чесноку. Из-за чего первого пришлось дополнительно завезти в Россию 2,4 тысяч тонн. Но как только ажиотаж спал, цены стабилизировались. Теперь имбирь уже не стоит 5 тысяч рублей, а 300-600 рублей за килограмм. А вообще беспокоиться об этом не стоит. Продовольственный запас сегодняшний рассчитан на 4-5 месяцев.

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— Нет никаких оснований опасаться дефицита товаров на фоне пандемии. Запасы по продовольствию оцениваются до 136 дней торговли, по непродовольственной группе – до 155 дней с учетом текущего спроса. Задержек по поставке нет, проблем с передвижением фур торговых сетей не зафиксировано. Представители ритейла фиксируют снижение покупательского потока в связи с режимом самоизоляции, — рассказал Константин Толкачев журналистам «РБК-Уфа».
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Источник: proural.info

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