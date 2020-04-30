В Башкирии продовольственных запасов хватит на 6 месяцев
Накануне в Государственном собрании – Курултае состоялась встреча членов группы, которая занимается информационно-аналитическим наблюдением за состоянием рынка продовольствия и, конечно же, подъемом цен.
Стоит отметить, что по приходу пандемии в Башкирию некоторые товары начали казаться дефицитными, а другие катастрофически подорожали. В частности как отметил Константин Толкачев, во время ажиотажа выросли цены на гречку, муку и сахар. Перед Пасхой поднялись цены на яйца. Однако депутатов удивил всплеск потребительского интереса к имбирю и чесноку. Из-за чего первого пришлось дополнительно завезти в Россию 2,4 тысяч тонн. Но как только ажиотаж спал, цены стабилизировались. Теперь имбирь уже не стоит 5 тысяч рублей, а 300-600 рублей за килограмм. А вообще беспокоиться об этом не стоит. Продовольственный запас сегодняшний рассчитан на 4-5 месяцев.
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