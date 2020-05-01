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Село в Нефтекамске получило новую пожарную автоцистерну стоимостью 18 млн рублей

Рубрика: Экономика
Теги: Нефтекамск
Село в Нефтекамске получило новую пожарную автоцистерну стоимостью 18 млн рублей

Вчера, 30 апреля, пожарная часть села Амзя обзавелась пожарной цистерной, оборудованной лестницей. Такая техника дает возможность тушить возгорания в постройках высотой до 24 метров. Технику вручал Ирек Сагитов, заместитель премьера-министра Башкортостана.

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Известно, что стоимость машины составила 18 миллионов. Эти деньги были выделены из регионального бюджета в рамках Стратегии развития пожарно-спасательных сил в Башкирии, что рассчитана до 2030 года. До конца этого года пожарные республиканские части обзаведутся еще 6 цистернами, и получат более трех десятков пожарной техники прицепного типа для добровольной пожарной охраны.

Ранее сообщалось, что в Нефтекамске мужчина снес с полок алкоголь на несколько десятков тысяч рублей. Имеется видео с места события.

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