Село в Нефтекамске получило новую пожарную автоцистерну стоимостью 18 млн рублей
Вчера, 30 апреля, пожарная часть села Амзя обзавелась пожарной цистерной, оборудованной лестницей. Такая техника дает возможность тушить возгорания в постройках высотой до 24 метров. Технику вручал Ирек Сагитов, заместитель премьера-министра Башкортостана.
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Ранее сообщалось, что в Нефтекамске мужчина снес с полок алкоголь на несколько десятков тысяч рублей. Имеется видео с места события.
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