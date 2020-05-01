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В Дюртюлях планируется масштабная реконструкция площади Ленина

Рубрика: Экономика
Теги: Дюртюлинский район
В Дюртюлях планируется масштабная реконструкция площади Ленина

В городе Дюртюли в рамках проекта "Город Открой" планируется провести реконструкцию территории бывшего пивзавода и центральной площади Ленина. В этом году город занял первое место в вышеупомянутом конкурсе в категории "города с населением 20-50 тысяч человек".



В рамках данного проекта предложена концепция объединения двух городских территорий: бывшего завода по производству пива и площади Ленина. В рамках концепции площадка под названием "Зерно", что сейчас располагается на месте предприятия, будет молодежным центром и инкубатором проектов. Соединить две зоны хотят при помощи озелененной прогулочной части.

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В Институте развития городов Башкортостана рассказали, что на обеих площадках разместят крытые павильоны "Открой". Название - отсылка к понятию жома в переводе с башкирского и татарского языков.

Ранее сообщалось, что в Дюртюлинском районе Башкирии перед судом предстанет 29-летняя местная жительница, которую обвиняют в убийстве ребенка.

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