В Дюртюлях планируется масштабная реконструкция площади Ленина
В городе Дюртюли в рамках проекта "Город Открой" планируется провести реконструкцию территории бывшего пивзавода и центральной площади Ленина. В этом году город занял первое место в вышеупомянутом конкурсе в категории "города с населением 20-50 тысяч человек".
В рамках данного проекта предложена концепция объединения двух городских территорий: бывшего завода по производству пива и площади Ленина. В рамках концепции площадка под названием "Зерно", что сейчас располагается на месте предприятия, будет молодежным центром и инкубатором проектов. Соединить две зоны хотят при помощи озелененной прогулочной части.
Ранее сообщалось, что в Дюртюлинском районе Башкирии перед судом предстанет 29-летняя местная жительница, которую обвиняют в убийстве ребенка.
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