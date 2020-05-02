Повышение пенсий с 1 июля: кого это коснется?
Пенсионерам России с 1 июля начнет начисляться увеличенная пенсия. Правда такое изменение коснется не всех пенсионеров. ПФР определил список категорий граждан, которым будет положена повышенная пенсия.
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