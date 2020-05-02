Повышение пенсий с 1 июля: кого это коснется?

Пенсионерам России с 1 июля начнет начисляться увеличенная пенсия. Правда такое изменение коснется не всех пенсионеров. ПФР определил список категорий граждан, которым будет положена повышенная пенсия.





В закон "Об обязательном пенсионном страховании" внесено изменение, согласно которому на повышенные пенсии смогут рассчитывать опекуны, в том числе те жители, которые являются такими для приемных детей или родных внуков. До внесения данных изменений пособие, которое получали опекуны, было приравнено заработной плате и облагалось страховыми взносами. Кроме того, опекуны считались трудоустроенными гражданами и поэтому выплаты ежегодно не индексировались.



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В Пенсионном фонде подтвердили, что с 1 июля будут ежегодно индексироваться страховая пенсия и фиксированная к ней выплата. В настоящее время списки граждан составляются и к 15 июня будут готовы.