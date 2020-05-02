В Баймакском районе Башкирии в конце 2021 года сдадут новую школу

В Баймакском районе Башкирии приступили к строительству нового здания школы.



В Минобразования республики рассказали, что строительство общеобразовательного учреждения в селе Старый Сибай начнется в мае, а объект планируют сдать в конце следующего года.





Отмечается, что проектная экспертиза будущей школы на 375 мест прошла всю необходимую проверку. В ходе торгов определен и подрядчик: уфимское ООО "Империя". Из бюджета республики на возведение учебного учреждения будет предусмотрено более 360 млн рублей. Эти средства поступят в рамках региональной адресной инвестиционной программы.



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