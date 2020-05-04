Как жителям Башкирии оплатят выходные с 6 по 8 мая
Министерство труда Российской Федерации разъяснило, как будут оплачивать нерабочие дни с 6 по 8 мая, которые введены из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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