Как жителям Башкирии оплатят выходные с 6 по 8 мая

Министерство труда Российской Федерации разъяснило, как будут оплачивать нерабочие дни с 6 по 8 мая, которые введены из-за пандемии коронавирусной инфекции.





Оплата будет проходить в обычном режиме по принципу, который применяли в апреле.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram