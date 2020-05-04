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Как жителям Башкирии оплатят выходные с 6 по 8 мая

Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
Как жителям Башкирии оплатят выходные с 6 по 8 мая

Министерство труда Российской Федерации разъяснило, как будут оплачивать нерабочие дни с 6 по 8 мая, которые введены из-за пандемии коронавирусной инфекции.



Оплата будет проходить в обычном режиме по принципу, который применяли в апреле.

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В Министерстве труда РФ сообщили, что зарплата сохранится и трудящиеся получат выплаты в обычном объеме.

Ранее сообщалось, что Хабиров продлил полную самоизоляцию в Башкирии до 11.05 включительно.

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