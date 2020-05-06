В России принято решение об увеличении авансов по госконтрактам

В Российской Федерации увеличены авансы по государственным контрактам.





Уже сейчас предприятия и компании, которые выполняют работы, поставки, а также оказывают услуги для госнужд, смогут получать аванс в объеме 50% от всей суммы контракта. При этом сумма аванса не может быть больше бюджетных лимитов, которые предусмотрены на данный финансовый год. До внесения изменений аванс был 30%.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Данное постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Решение принято с целью обеспечения стабильного развития экономики.16 апреля правительство РФ утвердило данное изменение. Мера позволит поддержать бизнес в сложившейся ситуации.