В России принято решение об увеличении авансов по госконтрактам
В Российской Федерации увеличены авансы по государственным контрактам.
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16 апреля правительство РФ утвердило данное изменение. Мера позволит поддержать бизнес в сложившейся ситуации.
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