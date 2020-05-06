В Башкирии хотят увеличить средства на приобретение жилья инвалидам и детям-сиротам

Депутаты Госсобрания республики приняли в первом чтении новый проект закона об увеличении выделяемых средств на приобретение жилья инвалидам и сиротам. Стало известно, что главные изменения будут касаться расчета цены 1 кв/м жилья.







В текущее время используется средняя стоимость по муниципалитету. После утверждения проекта закона будет применяться средняя стоимость для городов. Это позволит увеличить объем денежных средств на приобретение жилья инвалидам и сиротам.

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К. Толкачев, председатель Государственного собрания республики сообщил, что стоимость городского жилья в отличие от цены в районах выше. По существующей методике очень сложно приобрести для льготников достойное жилье. Довольно-таки часто дома и квартиры приобретаются в удаленных населенных пунктах. Это крайне непозволительно. Для инвалидов в шаговой доступности должны быть больницы и соцучреждения. Дети-сироты нуждаются в качественном образовании, социализации, трудоустройстве, а значит жилье необходимо приобретать в районном центре. Принятие закона даст возможность сменить методику расчета и обеспечить нормальным жильем инвалидов и сирот.