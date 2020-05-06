Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии хотят увеличить средства на приобретение жилья инвалидам и детям-сиротам

В Башкирии хотят увеличить средства на приобретение жилья инвалидам и детям-сиротам

Рубрика: Экономика
В Башкирии хотят увеличить средства на приобретение жилья инвалидам и детям-сиротам

Депутаты Госсобрания республики приняли в первом чтении новый проект закона об увеличении выделяемых средств на приобретение жилья инвалидам и сиротам. Стало известно, что главные изменения будут касаться расчета цены 1 кв/м жилья.



В текущее время используется средняя стоимость по муниципалитету. После утверждения проекта закона будет применяться средняя стоимость для городов. Это позволит увеличить объем денежных средств на приобретение жилья инвалидам и сиротам.

Жители России смогут накопить себе на жилье с помощью ипотечных вкладов

Читайте также:

Жители России смогут накопить себе на жилье с помощью ипотечных вкладов
К. Толкачев, председатель Государственного собрания республики сообщил, что стоимость городского жилья в отличие от цены в районах выше. По существующей методике очень сложно приобрести для льготников достойное жилье. Довольно-таки часто дома и квартиры приобретаются в удаленных населенных пунктах. Это крайне непозволительно. Для инвалидов в шаговой доступности должны быть больницы и соцучреждения. Дети-сироты нуждаются в качественном образовании, социализации, трудоустройстве, а значит жилье необходимо приобретать в районном центре. Принятие закона даст возможность сменить методику расчета и обеспечить нормальным жильем инвалидов и сирот.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Читайте также

В Башкирии около 5800 детей-сирот до сих пор не могут получить жилье
Общество
В Башкирии около 5800 детей-сирот до сих пор не могут получить жилье
В Башкирии вдвое увеличили бюджет на приобретение жилья для семей имеющих детей-инвалидов
Экономика
В Башкирии вдвое увеличили бюджет на приобретение жилья для семей имеющих детей-инвалидов
В России детям-сиротам вместо жилплощади предложили выдавать сертификаты на покупку квартиры
Экономика
В России детям-сиротам вместо жилплощади предложили выдавать сертификаты на покупку квартиры
В Башкирии ученые напечатают жилой дом на 3D-принтере
Это интересно
В Башкирии ученые напечатают жилой дом на 3D-принтере
В Белебее чиновники не предоставили законное жилье 17 сиротам
Происшествия
В Белебее чиновники не предоставили законное жилье 17 сиротам
В Нуримановском районе, после вмешательства высоких чиновников, многодетная семья получила cредства на приобретение жилья
Происшествия
В Нуримановском районе, после вмешательства высоких чиновников, многодетная семья получила cредства на приобретение жилья
Прокурор Башкирии Андрей Назаров освобожден от занимаемой должности
Политика
Прокурор Башкирии Андрей Назаров освобожден от занимаемой должности
В Башкирии видеокамеры на дорогах установят за счет водителей
Общество
В Башкирии видеокамеры на дорогах установят за счет водителей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: