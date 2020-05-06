В Башкирии хотят увеличить средства на приобретение жилья инвалидам и детям-сиротам
Депутаты Госсобрания республики приняли в первом чтении новый проект закона об увеличении выделяемых средств на приобретение жилья инвалидам и сиротам. Стало известно, что главные изменения будут касаться расчета цены 1 кв/м жилья.
В текущее время используется средняя стоимость по муниципалитету. После утверждения проекта закона будет применяться средняя стоимость для городов. Это позволит увеличить объем денежных средств на приобретение жилья инвалидам и сиротам.
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