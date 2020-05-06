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Мишустин выделил Башкирии 24 млн рублей на поддержку бизнеса в период пандемии коронавируса

Рубрика: Экономика
Мишустин выделил Башкирии 24 млн рублей на поддержку бизнеса в период пандемии коронавируса

Минэкономразвития России распределит между регионами два миллиарда рублей. Эти средства пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса в период пандемии COVID-19. Средства выделяются из бюджета Российской Федерации.

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Республика Башкортостан получит 24 миллиона рублей. Распоряжение было подписано Михаилом Мишустиным, премьер-министром РФ.

Финансовую помощь получат организации, которые вошли в список, утвержденный властями. Всего их более 400.

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