Мишустин выделил Башкирии 24 млн рублей на поддержку бизнеса в период пандемии коронавируса
Минэкономразвития России распределит между регионами два миллиарда рублей. Эти средства пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса в период пандемии COVID-19. Средства выделяются из бюджета Российской Федерации.
Финансовую помощь получат организации, которые вошли в список, утвержденный властями. Всего их более 400.
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