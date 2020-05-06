В Башкирии наблюдается снижение темпов роста экономики
Андрей Назаров, первый вице-премьер Башкирии, сообщил на заседании президиума Кабинета министров о замедлении темпов роста экономики в республике. Он отметил, что требуется сбалансировать поступление в казну региона.
Лира Игтисамова, руководитель Министерства финансов республики рассказала, что в 1 квартале 2020 года в бюджет поступило всего около 28 млрд рублей, а это на 4,4 млрд меньше, чем в прошлом году. В нынешнем году план по доходам должен составить около 151 млрд рублей. Для этого по словам вице-премьера нужно минимизировать расходную часть бюджета и отказаться от ряда мероприятий.
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Инвесторы, которые реализуют проекты в Башкирии, могут рассчитывать на возмещение определенной части затрат на закупку импортного оборудования в иностранной валюте.
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