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В Башкирии наблюдается снижение темпов роста экономики

Рубрика: Экономика
В Башкирии наблюдается снижение темпов роста экономики

Андрей Назаров, первый вице-премьер Башкирии, сообщил на заседании президиума Кабинета министров о замедлении темпов роста экономики в республике. Он отметил, что требуется сбалансировать поступление в казну региона.



Лира Игтисамова, руководитель Министерства финансов республики рассказала, что в 1 квартале 2020 года в бюджет поступило всего около 28 млрд рублей, а это на 4,4 млрд меньше, чем в прошлом году. В нынешнем году план по доходам должен составить около 151 млрд рублей. Для этого по словам вице-премьера нужно минимизировать расходную часть бюджета и отказаться от ряда мероприятий.

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На президиуме также были рассмотрены вопросы о мерах поддержки жителей и бизнеса. Инвалиды, многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов, жители, потерявшие работу во время пандемии получат субсидии на оплату процентов по ипотеке. Здесь  рассматривается программа льготной ипотеки под 6,5 процентов годовых, которую можно оформить до 1 ноября 2020 г.

Инвесторы, которые реализуют проекты в Башкирии, могут рассчитывать на возмещение определенной части затрат на закупку импортного оборудования в иностранной валюте.

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