В городе Октябрьский ведется реконструкция хирургического корпуса больницы
В городе Октябрьский завершается реконструкция одного из корпусов горбольницы №1. По сообщению сотрудников пресс-службы Госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре, эта работа ведется с ноября 2018 года.
В процессе реконструкции здания, производится усиление колонн и фундамента, замена деревянных перекрытий на железобетонные. Кроме того будут заменены инженерные коммуникации, кровля, окна, приведут в порядок фасад здания, заменят трубы канализации, смонтируют шахту для лифта.
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