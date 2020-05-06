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В городе Октябрьский ведется реконструкция хирургического корпуса больницы

Рубрика: Экономика
Теги: Октябрьский
В городе Октябрьский ведется реконструкция хирургического корпуса больницы

В городе Октябрьский завершается реконструкция одного из корпусов горбольницы №1. По сообщению сотрудников пресс-службы Госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре, эта работа ведется с ноября 2018 года.
 



В процессе реконструкции здания, производится усиление колонн и фундамента, замена деревянных перекрытий на железобетонные. Кроме того будут заменены инженерные коммуникации, кровля, окна, приведут в порядок фасад здания, заменят трубы канализации, смонтируют шахту для лифта.

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Сейчас рабочие практически полностью завершили предусмотренные строительными планами работу. Осталось произвести наружную отделку и смонтировать инженерные сети. Также впереди установка оборудования и благоустройство территории. Их должны завершить к концу года.

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