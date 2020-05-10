Праздничные мероприятия к 75-летию Дня Победы обошлись бюджету Уфы в 220 млн рублей
На праздничные мероприятия, которые прошли в честь 75-летия Дня Победы, было выделено 220 млн рублей из бюджета города Уфы. Ссылаясь на портал Государственных закупок про это написал Коммерсантъ Уфа.
Как сообщает издание, основную часть средств потратили на обновление уфимского парка Победы. На это ушло 209 млн рублей. Контракты на проведение реконструкции достались следующим коммерческим фирмам: "Петроком", "Компания Потенциал", "Строительная компания Интегра"
На поставку подарочных наборов для ветеранов было выделено 270 тыс. рублей.
Остальные средства потрачены на проведение и организацию различных мероприятий.
Фото: pobeda.rbsmi.ru
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