Праздничные мероприятия к 75-летию Дня Победы обошлись бюджету Уфы в 220 млн рублей

На праздничные мероприятия, которые прошли в честь 75-летия Дня Победы, было выделено 220 млн рублей из бюджета города Уфы. Ссылаясь на портал Государственных закупок про это написал Коммерсантъ Уфа.







Как сообщает издание, основную часть средств потратили на обновление уфимского парка Победы. На это ушло 209 млн рублей. Контракты на проведение реконструкции достались следующим коммерческим фирмам: "Петроком", "Компания Потенциал", "Строительная компания Интегра"

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Фото: pobeda.rbsmi.ru

Около 6 млн рублей потрачено на организацию мероприятий в честь праздника, из них 2,77 млн рублей на гала-концерт "Салют Победы" в честь праздника. А праздничный салют обошелся бюджету в 255 тыс. рублей.На поставку подарочных наборов для ветеранов было выделено 270 тыс. рублей.Остальные средства потрачены на проведение и организацию различных мероприятий.