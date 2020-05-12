В Башкирии решили восстановить пассажирский флот

По сообщению пресс-службы Главы региона, Радий Хабиров посетил Судоремонтно-судостроительный завод. Он проследил, как было отремонтировано судно «Чайка», которое был приказано привести в порядок 20 февраля.







Также были осмотрены теплоходы «Арслан Мубаряков» и «Башкортостан».

— Мы наконец-то поставили точку в бесконечной череде собственников, банкротств, арбитражных управляющих. Эту историю мы закроем к середине июня окончательно. Будем наводить порядок: воссоздадим пассажирский флот, наберём персонал, найдём сильного руководителя. К сожалению, возможности купить новые суда сейчас у нас нет, будем работать с тем, что имеем, — сообщил Радий Хабиров.

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Глава республики также отметил, что для дальнейшего развития предприятия в Башкирии, необходимо найти крупного инвестора.