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В Башкирии решили восстановить пассажирский флот

Рубрика: Экономика
В Башкирии решили восстановить пассажирский флот

По сообщению пресс-службы Главы региона, Радий Хабиров посетил Судоремонтно-судостроительный завод. Он проследил, как было отремонтировано судно «Чайка», которое был приказано привести в порядок 20 февраля.



Также были осмотрены теплоходы «Арслан Мубаряков» и «Башкортостан».

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— Мы наконец-то поставили точку в бесконечной череде собственников, банкротств, арбитражных управляющих. Эту историю мы закроем к середине июня окончательно. Будем наводить порядок: воссоздадим пассажирский флот, наберём персонал, найдём сильного руководителя. К сожалению, возможности купить новые суда сейчас у нас нет, будем работать с тем, что имеем, — сообщил Радий Хабиров.
Глава республики также отметил, что для дальнейшего развития предприятия в Башкирии, необходимо найти крупного инвестора.

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Источник: proural.info

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