Хабиров поручил ускорить выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил во время оперативного совещания, как можно скорее перечислить выплаты сотрудникам медицинских организаций, которые работают с коронавирусными пациентами.







Указание пришло во время докалада министра здравоохранения Максима Забелина, который рассказывал о положенным врачам выплатах. По словам руководителя ведомства, что средства сейчас уже перечислены в медицинские организации, и персонал получит их на зарплатные карты.

«Вчера президент довольно жестко прошелся по тем главам субъектов и по тем субъектам, которые не выплатили доплаты, которые установлены для врачей в особых условиях. Вы помните, да? Президент дал поручение, чтобы до 15 мая все выплаты были осуществлены. Сегодня 12 мая. Андрей Геннадьевич (Сидякин, – прим. автора) подключайте управление. Потому что все федеральные деньги, подчеркиваю, все федеральные деньги на выплаты нам пришли, то есть если они сейчас не доведены до врачей, это значит только наша недоработка. Я прошу максимально сегодня отработать и завтра. Не надо ждать 15-го. 12 и 13 вам срок, достаточный для того, чтобы все врачи, средний медицинский персонал, технический – все эти выплаты получили», – прокомментировал Радий Хабиров.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Напомним, инициатива о выплатах исходила от Владимира Путина. Президент России в ходе совещания с губернаторами по коронавирусу велел с апреля 2020 года установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными COVID-19 сроком на три месяца.