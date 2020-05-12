Как получить 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет

Накануне президент страны Владимир Путин выступил с обращением к жителям России. В своей речи он заявил, что российские семьи получат значительную денежную поддержку. Как получить выделенные средства?
Всем семьям, в которых есть дети от 3 до 16 лет. На каждого ребенка, попадающего под эту возрастную категорию, государство выделит деньги.
Есть еще какие-то льготы? Да, в телеобращении Владимир Путин также рассказал и о других мерах поддержки российских семей. Например, родители детей до 3 лет будут получать 5 тысяч рублей в течение трех месяцев. Наличие материнского капитала роли играть не будет.