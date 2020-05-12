Как получить 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет

Накануне президент страны Владимир Путин выступил с обращением к жителям России. В своей речи он заявил, что российские семьи получат значительную денежную поддержку. Как получить выделенные средства?



Всем семьям, в которых есть дети от 3 до 16 лет. На каждого ребенка, попадающего под эту возрастную категорию, государство выделит деньги.







Есть еще какие-то льготы?

Да, в телеобращении Владимир Путин также рассказал и о других мерах поддержки российских семей. Например, родители детей до 3 лет будут получать 5 тысяч рублей в течение трех месяцев. Наличие материнского капитала роли играть не будет.

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К тому же, увеличиться размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком. По словам главы государства, мамы детей получат средства в двойном размере.Если вы попадаете под категорию людей, которым положены льготы, то вам нужно зайти на сайт Госуслуг и подать заявление. Далее мы пошагово объясним, как это сделать.Авторизуйтесь на портале с учетной записью ГосуслугиНайдите с помощью поисковой строки услугу по получению 10000 рублейВпишите данные ребенка, имеющего право на получение выплатыУкажите реквизиты расчетного счета на получение единовременного денежного пособияЖдите. Деньги поступят в начале июня.Не переживайте. Заявление можно подать вплоть до октября.Отметим, что на данные цели федеральный центр выделил 7 млрд рублей, сообщили в Минфине Башкирии.