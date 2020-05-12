В Башкирии принят закон о поддержке предпринимателей, которые принимают на работу женщин с маленькими детьми
Часто женщинам с маленькими детьми тяжело найти работу. При этом им это необходимо и у них есть желание трудиться.
Для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию в Башкирии, депутаты Курултая РБ во втором чтении приняли закон, который дает право на поддержку средним и малым предпринимателям со стороны государства. Работодатели, которые берут на работу мам с детьми до 7 лет или женщин в декрете, могут рассчитывать на льготы при предоставлении налога на имущество, участие в выставках, конгрессах, ярмарках, субсидии.
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Фото: family-child.ru
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