В Башкирии принят закон о поддержке предпринимателей, которые принимают на работу женщин с маленькими детьми

Часто женщинам с маленькими детьми тяжело найти работу. При этом им это необходимо и у них есть желание трудиться.







Для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию в Башкирии, депутаты Курултая РБ во втором чтении приняли закон, который дает право на поддержку средним и малым предпринимателям со стороны государства. Работодатели, которые берут на работу мам с детьми до 7 лет или женщин в декрете, могут рассчитывать на льготы при предоставлении налога на имущество, участие в выставках, конгрессах, ярмарках, субсидии.

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Фото: family-child.ru

К. Толкачев, председатель Курултая республики пояснил, что многие семьи не решаются на рождение детей из-за будущих экономических трудностей, боязни женщины потерять свою работу. Данная проблема очень актуальна для семей, где нет отца и вся ответственность ложится на плечи женщины.