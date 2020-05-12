Минцифры Башкирии рассказало о возможностях подключения отдаленных населенных пунктов к интернету

Минцифры республики планирует воплотить в жизнь проект ГЧП для обеспечения ряда отдаленных населенных пунктов интернетом.







Геннадий Разумикин, руководитель Минцифры РБ внес предложение о рассмотрении на "Инвестчасе" проекта, который разработан совместно с одним из сотовых операторов. Финансовую часть предлагается распределить в соотношении 60/40, где большую часть необходимо взять на себя государству, а меньшую будет обеспечивать инвестор. Сроки реализации данного проекта - 1 год.









Также Разумикин напомнил, что операторы, которые реализуют национальные проекты по цифровизации учреждений социальной сферы, не занимаются обеспечением интернетом жителей.Большая часть обращений поступает из населенных пунктов, в которых уже имеется волоконно-оптическая линия связи, но нет разводки данной сети до домов жителей или не имеется возможность подключить желающих по причине недостаточной мощности. Ведомство предлагает решать именно такие ситуации.Интернет будет прокладываться в населенных пунктах с жителями не менее 250 человек.Кроме того, Минцифры считает, что сейчас целесообразно обеспечить сетью Интернет населенные пункты, в которых имеется узел ВОЛС, где менее 50% хозяйств обеспечены интернетом. Также необходимо учитывать, что распределительные сети задействованы не более чем на 81%, т.е. дальнейшее подключение не представляется возможным.Данная ситуация сложилась в 274 населенных пунктах - это почти 96 тысяч жителей.

В целом по республике в 914 населенных пунктах имеется узел ВОЛС, но сеть отсутствует, проживает в них 329 тысяч человек. Инфраструктура полностью отсутствует в 27 населенных пунктах. А устаревшая сеть ADSL, которой пользоваться нельзя, имеется в 887 населенных пунктах. Сетью передачи GPON обеспечены только 15 населенных пунктов.

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Фото: samara.kp.ru