Минцифры Башкирии рассказало о возможностях подключения отдаленных населенных пунктов к интернету
Минцифры республики планирует воплотить в жизнь проект ГЧП для обеспечения ряда отдаленных населенных пунктов интернетом.
Геннадий Разумикин, руководитель Минцифры РБ внес предложение о рассмотрении на "Инвестчасе" проекта, который разработан совместно с одним из сотовых операторов. Финансовую часть предлагается распределить в соотношении 60/40, где большую часть необходимо взять на себя государству, а меньшую будет обеспечивать инвестор. Сроки реализации данного проекта - 1 год.
Большая часть обращений поступает из населенных пунктов, в которых уже имеется волоконно-оптическая линия связи, но нет разводки данной сети до домов жителей или не имеется возможность подключить желающих по причине недостаточной мощности. Ведомство предлагает решать именно такие ситуации.
Интернет будет прокладываться в населенных пунктах с жителями не менее 250 человек.
Кроме того, Минцифры считает, что сейчас целесообразно обеспечить сетью Интернет населенные пункты, в которых имеется узел ВОЛС, где менее 50% хозяйств обеспечены интернетом. Также необходимо учитывать, что распределительные сети задействованы не более чем на 81%, т.е. дальнейшее подключение не представляется возможным.
Данная ситуация сложилась в 274 населенных пунктах - это почти 96 тысяч жителей.
В целом по республике в 914 населенных пунктах имеется узел ВОЛС, но сеть отсутствует, проживает в них 329 тысяч человек. Инфраструктура полностью отсутствует в 27 населенных пунктах. А устаревшая сеть ADSL, которой пользоваться нельзя, имеется в 887 населенных пунктах. Сетью передачи GPON обеспечены только 15 населенных пунктов.