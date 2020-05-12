Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Минцифры Башкирии рассказало о возможностях подключения отдаленных населенных пунктов к интернету

Минцифры Башкирии рассказало о возможностях подключения отдаленных населенных пунктов к интернету

Рубрика: Экономика
Минцифры Башкирии рассказало о возможностях подключения отдаленных населенных пунктов к интернету

Минцифры республики планирует воплотить в жизнь проект ГЧП для обеспечения ряда отдаленных населенных пунктов интернетом.



Геннадий Разумикин, руководитель Минцифры РБ внес предложение о рассмотрении на "Инвестчасе" проекта, который разработан совместно с одним из сотовых операторов. Финансовую часть предлагается распределить в соотношении 60/40, где большую часть необходимо взять на себя государству, а меньшую будет обеспечивать инвестор. Сроки реализации данного проекта - 1 год.

В Башкирии анонсировали новый отраслевой час - «Цифровой час»

Читайте также:

В Башкирии анонсировали новый отраслевой час - «Цифровой час»
Также Разумикин напомнил, что операторы, которые реализуют национальные проекты по цифровизации учреждений социальной сферы, не занимаются обеспечением интернетом жителей.

Большая часть обращений поступает из населенных пунктов, в которых уже имеется волоконно-оптическая линия связи, но нет разводки данной сети до домов жителей или не имеется возможность подключить желающих по причине недостаточной мощности. Ведомство предлагает решать именно такие ситуации.

Интернет будет прокладываться в населенных пунктах с жителями не менее 250 человек.

Кроме того, Минцифры считает, что сейчас целесообразно обеспечить сетью Интернет населенные пункты, в которых имеется узел ВОЛС, где менее 50% хозяйств обеспечены интернетом. Также необходимо учитывать, что распределительные сети задействованы не более чем на 81%, т.е. дальнейшее подключение не представляется возможным.

Данная ситуация сложилась в 274 населенных пунктах - это почти 96 тысяч жителей.


В целом по республике в 914 населенных пунктах имеется узел ВОЛС, но сеть отсутствует, проживает в них 329 тысяч человек. Инфраструктура полностью отсутствует в 27 населенных пунктах. А устаревшая сеть ADSL, которой пользоваться нельзя, имеется в 887 населенных пунктах. Сетью передачи GPON обеспечены только 15 населенных пунктов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: samara.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: