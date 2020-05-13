Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии озвучили свежие данные о среднемесячной зарплате жителей

В Башкирии озвучили свежие данные о среднемесячной зарплате жителей

Рубрика: Экономика
В Башкирии озвучили свежие данные о среднемесячной зарплате жителей

Башстат опубликовал свежие данные по заработной плате населения Башкирии. По этой информации номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника в нашей республике составила в январе 2020 года 35783 рубля, в феврале — 35570.2 рубля.

Как получить 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет

Читайте также:

Как получить 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет
По отношению к прошлому, 2019-му, году в январе прирост этого показателя составил 7,6 процента, в феврале — 9,4 процента.

Реальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника по отношению к прошлому году в январе выросла на 5,1 процента, в феврале — на 7,0 процента.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.i-gazeta.com

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: