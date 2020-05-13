В Башкирии озвучили свежие данные о среднемесячной зарплате жителей

Башстат опубликовал свежие данные по заработной плате населения Башкирии. По этой информации номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника в нашей республике составила в январе 2020 года 35783 рубля, в феврале — 35570.2 рубля.





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По отношению к прошлому, 2019-му, году в январе прирост этого показателя составил 7,6 процента, в феврале — 9,4 процента.Реальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника по отношению к прошлому году в январе выросла на 5,1 процента, в феврале — на 7,0 процента.