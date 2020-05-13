Уфимец одним из первых в России получил выплату по страховке от коронавируса

Россияне начали получать первые выплаты по страховкам от коронавируса — среди них оказался и житель Уфы. Об этом накануне, 12 мая, сообщили в компании «АльфаСтрахование».







— Страховые выплаты в размере 50 тысяч рублей получил 32-летний мужчина из Уфы и 22-летний мужчина из Орла, — сообщил страховщик. — В обоих случаях коронавирусная инфекция протекала в легкой форме. Для получения возмещения клиенты предоставили заключение врача с указанием диагноза, а также положительный результат лабораторного исследования на коронавирус.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: tengrinews.kz

Как сообщает РИА «Новости», аналогичные выплаты планируют и другие страховые компании, а банк «Восточный» совместно с компанией-партнером «Арсеналъ» уже выплатил по одному из случаев 80 тысяч рублей.