Пенсионный фонд Башкирии объяснил, как получить пособие 5000 рублей

В Пенсионном фонде сообщили, что упростили получение выплаты на детей до трех лет. В пресс-службе уточнили, что в настоящий момент заявление подали 68 тысяч человек в течение месяца.







Сообщается, что теперь за средствами можно обратиться даже тем родителям, у детей которых еще нет СНИЛСа. В таком случае страховой номер оформится автоматически по сведениям из ЗАГСа.

«При подаче заявления через Личный кабинет на портале es.pfrf.ru семье достаточно указать имя и дату рождения ребенка, после чего СНИЛС будет найден в базе данных и добавлен к заявлению», – поясняется в сообщении.

«Семьи иногда допускают ошибки при заполнении сведений. Среди самых распространенных ошибок – когда в качестве заявителя указывается не владелец сертификата, а другой родитель или ребенок. Также часто встречаются опечатки при заполнении имени ребенка или даты его рождения, что не позволяет провести необходимую идентификацию. Некоторые заявители путают банковские реквизиты и вместо расчетного счета указывают номер карты. В подобных случаях следует подать повторное заявление с корректными данными, чтобы получить средства», – приводится в сообщении фонда.



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В Пенсионном фонде также уточнили, что при заполнении электронной формы на сайте достаточно указать БИК банка и номер счета, куда нужно перечислять средства, остальные реквизиты заполнятся автоматически.Сообщается, что заявление можно подать до октября текущего года. По словам управляющего Отделением ПФР по Башкирии Фоата Хантимерова, по 68 тысячам заявлениям о ежемесячной выплате в размере 5000 рублей семьям республики перечислено более 731 млн рублей.