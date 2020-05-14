Пенсионный фонд Башкирии объяснил, как получить пособие 5000 рублей

«При подаче заявления через Личный кабинет на портале es.pfrf.ru семье достаточно указать имя и дату рождения ребенка, после чего СНИЛС будет найден в базе данных и добавлен к заявлению», – поясняется в сообщении.
В Пенсионном фонде также уточнили, что при заполнении электронной формы на сайте достаточно указать БИК банка и номер счета, куда нужно перечислять средства, остальные реквизиты заполнятся автоматически.
«Семьи иногда допускают ошибки при заполнении сведений. Среди самых распространенных ошибок – когда в качестве заявителя указывается не владелец сертификата, а другой родитель или ребенок. Также часто встречаются опечатки при заполнении имени ребенка или даты его рождения, что не позволяет провести необходимую идентификацию. Некоторые заявители путают банковские реквизиты и вместо расчетного счета указывают номер карты. В подобных случаях следует подать повторное заявление с корректными данными, чтобы получить средства», – приводится в сообщении фонда.
Сообщается, что заявление можно подать до октября текущего года. По словам управляющего Отделением ПФР по Башкирии Фоата Хантимерова, по 68 тысячам заявлениям о ежемесячной выплате в размере 5000 рублей семьям республики перечислено более 731 млн рублей. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram