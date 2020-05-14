Ленара Иванова рассказала об огромном количестве обращений по выплатам

Нагрузка в центрах занятости и соцподдержки увеличилась семикратно.







Министр семьи, труда и социальной защиты граждан Башкирии Ленара Иванова рассказала об огромном количестве обращений. Сразу после выступления Владимира Путина, которое состоялось 11 мая, жители массово начали звонить и писать с вопросами о том, как получить озвученные выплаты – единовременные 10 тысяч рублей, на детей от 3 до 7 лет и так далее. Как отметила Ленара Иванова, не стоит сейчас торопиться, ведь получить средства раньше июня попросту нельзя.

— Лично я прилежно пытаюсь ответить каждому обратившемуся в социальных сетях. Большинство вопросов не являются уникальными. На них есть ответы в открытом доступе. А потом все возмущаются, что по телефонам горячих линий не дозвониться. Причем, возможно, наши специалисты из-за того, что сидят и отвечают целыми днями, как правило на элементарные вопросы, кто-то не получает консультацию по своей ситуации, — написала Ленара Иванова.

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Кроме того, проблема сложившейся ситуации в том, что граждане хотят получить информацию, которая уже находится в открытом доступе. Соответственно жители, имеющие действительно сложные вопросы, не могут дозвониться. Нагрузка на центры занятости и социальной поддержки увеличилась в 5-7 раз. Стоит отметить, что уже сейчас можно узнать о выплатах на сайте министерства семьи, труда и соцзащиты. В скором времени там появятся ответы на популярные вопросы.