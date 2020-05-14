В Роспотребнадзоре рассказали о поэтапной отмене ограничений для бизнеса

В Роспотребнадзоре разработали ряд рекомендаций, устанавливающих порядок снятия ограничений в организациях. Ожидается, что меры, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, будут сниматься поэтапно.





В частности, рекомендации касаются ателье, салонов красоты, непродовольственных и продовольственных магазинов, автомобильных сервисов, общепита, строительной отрасли, саун и бань, образовательных организаций, агропромышленного комплекса, транспорта. Также разработана система снятия ограничений в работе вахтовым методом и среди работников киноиндустрии.

обязательный контроль температуры у сотрудников,

обеспечение их масками, перчатками, антисептиками,

соблюдение социальной дистанции,

дезинфекция помещений и оборудования.



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Фото: independent.co.uk