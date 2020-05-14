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В Роспотребнадзоре рассказали о поэтапной отмене ограничений для бизнеса

Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
В Роспотребнадзоре рассказали о поэтапной отмене ограничений для бизнеса

В Роспотребнадзоре разработали ряд рекомендаций, устанавливающих порядок снятия ограничений в организациях. Ожидается, что меры, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, будут сниматься поэтапно.



В частности, рекомендации касаются ателье, салонов красоты, непродовольственных и продовольственных магазинов,  автомобильных сервисов, общепита, строительной отрасли, саун и бань, образовательных организаций, агропромышленного комплекса, транспорта. Также разработана система снятия ограничений в работе вахтовым методом и среди работников киноиндустрии.

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К общим для всех рекомендациям относятся:
  • обязательный контроль температуры у сотрудников,
  • обеспечение их масками, перчатками, антисептиками,
  • соблюдение социальной дистанции,
  • дезинфекция помещений и оборудования.
Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о  режиме повышенной готовности. Так, теперь жителям республики разрешено свободное передвижение по городу, однако необходимо обязательно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, носить маски. Также сохраняется запрет на деятельность некоторого бизнеса. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: independent.co.uk

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