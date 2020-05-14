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В Уфе восстановят деятельность двух фанерных комбинатов

Рубрика: Экономика
В Уфе восстановят деятельность двух фанерных комбинатов

В Башкирии восстанавливают сразу два деревообрабатывающих комбината. Инвестору подыскивают сырьевую базу. Об этом сообщили в Минпроме Башкирии в рамках тематического совещания «Промышленный час» 13 мая.



Как уточняют в ведомстве, после банкротства в начале 2019 года группы компаний «Башлеспром» неопределённой оставалась судьба таких крупных предприятий, как Уфимский фанерный комбинат и Уфимский фанерно-плитный комбинат. Осенью восстановить на них производство вызвался новый инвестор – ООО «Уральский лес». УФК заработал уже в октябре, там работает 360 человек, до конца мая откроется УФПК - в штат примут 400 ранее сокращённых сотрудников и дополнительно примут 200 человек.

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Правительство  РБ займется поиском сырьевой базой и другими мерами поддержки по восстановлению производств.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: kupitfaneru.ru

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