В Башкирии помогут погасить часть ипотеки

В Башкирии будет оказана финансовая помощь семьям с детьми и гражданам с ограниченными возможностями здоровья для погашения части процентов по жилищным кредитам, сообщили в Госстрое республики. Подписано соответствующее поставление правительства РБ. Документ утверждает порядок субсидирования из бюджета части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам.







Итак, каковы условия получения финансовой поддержки от государства?

Субсидия предоставляется на уплату процентов по кредитам, полученным с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. Субсидируются три процента от процентной ставки по кредиту. Общий размер субсидии не должен превышать 100 тысяч рублей. Срок предоставления субсидии — с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

семьи, имеющие трех и более детей;

граждане, являющиеся инвалидами, или граждане, членами семей которых являются дети-инвалиды;

женщины, родившие и воспитывающие ребенка (детей) вне брака, если отцовство ребенка не установлено надлежащим образом;

родитель, воспитывающий ребенка один в случае смерти одного из родителей либо признания одного из родителей безвестно отсутствующим;

граждане, потерявшие основное место работы в период с 15 марта 2020 года по 1 июня 2020 года и не трудоустроившиеся на момент подачи заявления в кредитную организацию.



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В документе отмечается, что получить финансовую поддержку смогут следующие категории граждан:Для оформления документов на получение субсидии заемщикам нужно обратиться в кредитную организацию, которая предоставила ипотечный кредит.