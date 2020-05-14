В России для должников хотят ввести гарантированный минимум на жизнь

Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ. На сегодняшний день речь о сумме не менее 12 130 рублей.







Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс, закон "Об исполнительном производстве" и "О страховых пенсиях".









Депутаты предлагают установить ограничение, согласно которому при взыскании кредиторами долгов прожиточный минимум остается неприкосновенным.Данная "минималка" устанавливается региональными властями, но не может быть ниже МРОТ - 12 130 рублей.Власти будут проверять, не появилось ли у должника имущество или доход, которое подлежит взысканию. Предполагается, что для этого приставы будут взаимодействовать с банками, Госавтоинспекцией, налоговыми органами для периодического обновления информации о состоянии финансов гражданина.- Люди, оказавшиеся в долговой яме, не должны лишаться средств к существованию, - уверен один из авторов, руководитель фракции Сергей Неверов. Займы под высокие проценты, по его словам, чаще всего выдают наименее финансово грамотным гражданам - в первую очередь, пенсионерам.Сегодня законодательство допускает обращение взыскания на пенсии, в том числе, страховые пенсии по старости, подтвердил его соавтор, первый зампред комитета ГД по финансовому рынку Игорь Дивинский. Можно забрать не более 50%, и от небольшой пенсии на жизнь остаются копейки.Как рассказала еще один автор, глава комитета по контролю и Регламенту Ольга Савастьянова, внесенные инициативы были проработаны с правительством и экспертами задолго до пандемии коронавируса. "А в сложившихся обстоятельствах, на наш взгляд, эту работу нужно ускорить, - призвала депутат, - чтобы защитить интересы наших граждан, которые наиболее уязвимы в материальном плане".

Она добавила также, что "данные законопроекты - это ответ на запрос граждан, выражающийся не только в обращениях, но и в анализе статистики судебной практики, за которой стоят конкретные человеческие судьбы и нерешенные вопросы.



Зампред того же комитета Наталья Костенко рассказала, что с просьбами сохранить минимум денежных средств в суды обращаются пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. Такие должники оставались на законных основаниях фактически без средств к существованию. Кредитные организации попросту выдавали таким гражданам деньги без учета дохода и уже имеющейся кредитной нагрузки. "Сейчас в ситуации пандемии коронавируса, когда есть угроза падения доходов большинства граждан страны, разработанный нами законопроект становится еще более актуальным", - уверена депутат.



Авторы законопроекта считают, что в поправках им удалось найти баланс между гарантиями соблюдения прав и свобод для граждан-должников и защитой прав кредиторов.



Закон в случае принятия вступит в силу по истечении восемнадцати месяцев со дня его официального опубликования. В пояснительной записке авторы объяснили, что переходный период нужен для адаптации банковской системы.





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