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Хабиров потребовал, чтобы медицинские работники Башкирии до конца дня получили стимулирующие выплаты

Рубрика: Экономика
Хабиров потребовал, чтобы медицинские работники Башкирии до конца дня получили стимулирующие выплаты

Глава региона Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании по борьбе с коронавирусом потребовал, чтобы все медики-инфекционисты Башкирии получили стимулирующие выплаты до конца дня, 14 мая.



Напомним, врачам, работающим с пациентами, зараженными коронавирусом, положена выплата в размере 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу – 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу – 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получат по 50 тысяч рублей в месяц, медсестры, фельдшеры и водители – 25 тысяч рублей Также предусмотрены стимулирующие выплаты для врачей, работающих в соцучреждениях.

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Радий Хабиров также напомнил, что карантин в социальных учреждениях республики продолжается. С 16 апреля почти 100 соцобъектов в регионе работают в закрытом режиме. На сегодняшний день во всех организациях на дежурство заступила вторая смена сотрудников.
– Работники социальных учреждений благодарят Вас, Радий Фаритович, за то, что Вы первым на всю страну озвучили предложение о доплатах для них. Из федерального бюджета республике на эти цели уже выделили почти 100 млн рублей, — отметила министр труда и социальной защиты республики Ленара Иванова.

Глава Башкирии также поручил Контрольному управлению усилить проверки интернатов, приютов и домов престарелых.
– Все социальные учреждения должны быть максимально защищены, – подчеркнул Радий Хабиров. – Потому что как только зараза туда заходит, она начинает массово выкашивать людей.

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Источник: gtrk.tv
Фото: glavarb.ru

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