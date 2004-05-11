Какие выплаты положены семьям в Башкирии в связи с коронавирусом

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции в России президент Владимир Путин объявил о ряде новых денежных выплат. Прежде всего, меры поддержки затрагивают семей с детьми. Какая же финансовая поддержка полагается жителям Башкирии в настоящее время?



Так, пять тысяч рублей на ребенка до трех лет за апрель, май, июнь положены всем семьям республики, вне зависимости от дохода. Обращаться за выплатой следует в Пенсионный фонд (дистанционно через личный кабинет). Заявления принимаются до 1 октября здесь.







Семьям, у которых дети родились с 11.05.2004 до 30.06.2017, выплачивается по десять тысяч рублей на каждого ребенка до 15 лет. Куда обращаться за данной выплатой? В Пенсионный фонд, МФЦ (по предварительной записи) или через сайт Госуслуг. Заявление следует подать до 1 октября 2020 года.









4 894 рубля на детей от трех до семи лет положены семьям, в которых доход на каждого члена семьи ниже 9 804 рубля. В июне семьи Башкирии получат выплаты сразу за шесть месяцев 2020 года, что составляет порядка 30 тысяч на каждого ребенка. Обращаться за такой выплатой нужно через портал Госуслуг с 20 мая 2020 года.Минимум 7 454 рубля составляет пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Такое пособие положено безработному родителю в декретном отпуске (ранее 3 375 рублей). Перерасчет будет произведен автоматически.Три тысячи рублей выплачивают в Башкортостане на каждого ребенка до 18 лет за апрель, май, июнь, — официальным безработным, уволенным с 1 марта 2020 года. Обращаться следует на портал «Работа в России».13 949,5 рубля составляет сейчас пособие по безработице. Его выплачивают жителям республики, потерявшим работу с 1 марта и вставшим на учет в качестве безработных. Обращаться, опять же, нужно на портал «Работа в России» либо в МФЦ (по предварительной записи).Кроме того, на выплату больничных получателям пособия по временной нетрудоспособности положено минимум 13 949 рублей. Выплата производится по месту работы.

И наконец, еще одна важная новация: финансовая поддержка на погашение ипотеки. Многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, инвалидам, родителям-одиночкам, а также безработным, уволенным с 15 марта по 1 июня 2020 года, чья ипотека оформлена с 1 января 2018 года до 1 апреля 2020 года. Обращаться следует в банк, где оформлялась ипотека, заявление принимается до 31 декабря 2020 года. Проконсультироваться можно по телефонам +7(347)218-17-49, +7(347) 218-17-42.





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