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В Башкирии к концу 2020 года появятся еще 24 детских сада

Рубрика: Экономика
В Башкирии к концу 2020 года появятся еще 24 детских сада

В Башкирии к концу 2020 года появятся еще 24 детских сада. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров в социальных сетях.



Массовым строительством социально-значимых объектов планируется сократить очередность, а также обеспечить местами детей. В качестве примера руководитель региона привел строительство двух детсадов в городе Давлеканово. В учреждениях будут физкультурные и спортивные залы, а также приемные логопеда и психолога.

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«В Давлеканово строим сразу два долгожданных детских сада в общей сложности на 240 мест с ясельными группами. В них будут современные физкультурный и спортивный залы, кабинеты логопеда, психолога, прачечная, блок приготовления пищи с современным оборудованием. Строительство этих новых дошкольных учреждений позволит полностью ликвидировать очередность в детские сады в Давлеканово, обеспеченность местами составит 100%. Одновременно по всей республике сейчас строим 24 детских сада, которые сдадим до конца этого года», — сообщил Радий Хабиров.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

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