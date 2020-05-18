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В России в 2021 году снизится ежемесячная сумма накопительной пенсии

Рубрика: Экономика
В России в 2021 году снизится ежемесячная сумма накопительной пенсии

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на соответствующий законопроект Минтруда. 



В законопроекте ведомства «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год» сказано, что в следующем году срок расчета выплаты накопительной части увеличится до 22 лет. Вся сумма будет делиться на этот период. 

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«Показатель «ожидаемый период выплаты» используется при расчете только накопительной пенсии. Продолжительность ожидаемого периода ее выплаты ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных. В соответствии с произведенными на основании данных Росстата расчетами ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год составит 264 месяца (22 года)», — пояснили в Минтруде.

В пресс-службе министерства пояснили, что на размер страховой пенсии размер накопительной части не влияет. Единовременная выплата производится при достижении пенсионного возраста и если общая величина накоплений при расчете на ежемесячную выплату составит меньше пяти процентов от назначенной страховой пенсии.

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Источник: gorobzor.ru

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