В России в 2021 году снизится ежемесячная сумма накопительной пенсии

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на соответствующий законопроект Минтруда.







В законопроекте ведомства «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год» сказано, что в следующем году срок расчета выплаты накопительной части увеличится до 22 лет. Вся сумма будет делиться на этот период.

«Показатель «ожидаемый период выплаты» используется при расчете только накопительной пенсии. Продолжительность ожидаемого периода ее выплаты ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных. В соответствии с произведенными на основании данных Росстата расчетами ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год составит 264 месяца (22 года)», — пояснили в Минтруде.



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В пресс-службе министерства пояснили, что на размер страховой пенсии размер накопительной части не влияет. Единовременная выплата производится при достижении пенсионного возраста и если общая величина накоплений при расчете на ежемесячную выплату составит меньше пяти процентов от назначенной страховой пенсии.