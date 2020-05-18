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Строители инфекционного госпиталя в Уфе боятся не сдать объект вовремя

Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
Строители инфекционного госпиталя в Уфе боятся не сдать объект вовремя

По словам вице-премьера правительства, на строительной площадке никто не халтурит.



Первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров в социальных сетях рассказал о ходе строительства новой инфекционной больницы в Уфимском районе. Работы на площадке выходят можно сказать на финишную прямую. Напомним, что Глава Башкирии Радий Хабиров попросил принять первых COVID-пациентов уже на следующей неделе, с 27 мая. Андрей Назаров отметил, что на объекте царит напряженная атмосфера, все опасаются не уложиться в сроки. Однако строители работают с энтузиазмом.

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— Остаются считанные дни до того момента, как наш новый инфекционный центр примет первых пациентов. Внимательно прошлись уже по готовым корпусам. Есть, конечно, много вопросов и проблем. С ними разбирались здесь же. Естественно строители боятся не успеть к положенному сроку, хотя и работают в круглосуточном режиме, и все процессы ведут параллельно. Есть небольшие задержки с поставками оборудования. Атмосфера напряженная. Самое главное, я сегодня увидел, что у людей, перед которыми поставлена такая важная и трудная задача, есть огромное желание ее выполнить. Никто не халтурит. Не сомневаюсь, что с таким командным подходом мы все успеем, — написал Андрей Назаров.

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Источник: proural.info
Фото: социальная сеть

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