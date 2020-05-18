Предприятиям Башкирии предоставят налоговые вычеты на 5 миллиардов рублей в год

Депутаты Госсобрания Башкирии на ближайшем заседании рассмотрят проект закона о применении в республике инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций.







Он предусматривает право предприятий и организаций уменьшать суммы налога, подлежащие зачислению в региональный бюджет на установленный инвестиционный налоговый вычет.

- Мера нацелена на повышение инвестиционной активности организаций республики, привлечение средств на создание и обновление рабочих мест, инфраструктуры, развитие промышленности и сельского хозяйства. Предприятия смогут компенсировать часть таких расходов. Это особенно актуально в условиях негативного влияния на экономику пандемии коронавируса. По проведенной оценке выпадающие доходы республиканского бюджета на данный вид поддержки составят около пяти миллиардов рублей в год. Но мы идем на такой шаг, чтобы поддержать экономику, — отметил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.



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По его словам, на инвестиционный налоговый вычет смогут рассчитывать обрабатывающие производства (за исключением производителей алкоголя и нефтепродуктов), организации сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, санаторно-курортные организации, гостиницы, компании, осуществляющие международные и междугородные пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом. Мера поддержки коснется также организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты в республике, и участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».Размер налогового вычета составит до 50 процентов инвестиционных расходов организаций. Законопроектом предусмотрено действие меры поддержки до конца 2027 года.